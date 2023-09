Bale: “Potevo trasferirmi al Manchester United ma preferì giocare a calcio”

Bale poteva vestire la maglia dello United, però ha detto di no: "Era la miglior squadra d'Inghilterra, non avrei giocato abbastanza"

Gareth Bale è tornato indietro nel tempo e parlato di un trasferimento che avrebbe potuto cambiare la sua carriera. L'attaccante ha rivelato che ai tempi del Southampton, sua prima vera squadra da professionista, aveva avuto la possibilità di trasferirsi al ManchesterUnited. Per un motivo ben valido, decise di declinare l'offerta dei Red Devils e vestire la maglia del Tottenham: "A quel tempo lo United era la più grande squadra in Premier League, avevano i migliori giocatori del campionato - ha esordito l'ex attaccante del Real Madrid -. Io ho sempre voluto giocare nei club più grandi, è vero, ma in quel caso preferì giocare a calcio. Molti altri avrebbero scelto i soldi e la piazza più grande, per me invece era più importante la mia crescita, dunque continuare a giocare con continuità. Così scelsi il Tottenham".