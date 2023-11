Balotelli si ferma ancora: operazione e lungo stop in vista

Tornato in Turchia dopo la breve esperienza al Sion, l'attaccante dell'Adana Demirspor sta vivendo una stagione tormentata sul piano degli infortuni

Stagione stregata per Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter e Milan, tornato a settembre all’Adana Demirspor dopo la non esaltante parentesi di un anno al Sion, è infatti alle prese con una serie di infortuni che ne stanno condizionando il rendimento in Turchia.