Barça, Xavi già pazzo dei nuovi: “Cancelo per dominare, Felix ha aiutato”

Ha vinto soffrendo, il Barcellona di Xavi in casa dell'Osasuna. Due a uno, un successo fondamentale per rimanere in scia del Real Madrid, a due soli punti dalla vetta. E il tecnico blaugrana ha subito evidenziato l'importanza dei tre punti: "Bene la vittoria, maturata su un campo molto complicato, ma ci sono mancati gioco e pazienza. Dobbiamo produrre di più in attacco. Abbiamo lavorato duro, ma abbiamo sofferto, tenendo un atteggiamento dominante solo per alcuni tratti".