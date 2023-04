Barcellona, cessioni e addii clamorosi: tutte le mosse per arrivare a Messi

Per questo motivo la priorità dell'area sportiva, in vista del mercato estivo, sarà focalizzata sulla cessione di calciatori che possono generare entrate piuttosto consistenti. Questa è l'unica soluzione nel breve periodo decisa dalla dirigenza Blaugrana.

Con questa situazione, il Barcellona sta quindi studiando molti scenari: tra questi rientra la possibilità di ascoltare offerte per quei giocatori che hanno accumulato meno minutaggio in stagione. In quest'ottica l'idea è di vendere Ansu Fati e di trattenere sia Ferran Torres che Raphinha, nonostante anche quest'ultimi due possano avere diverse proposte.

La cessione del giovane attaccante Blaugrana, cresciuto nelle giovanili del club, potrebbe portare grandi benefici da un punto di vista economico, con un incasso intorno ai 60/70 milioni di euro, quindi decisamente più alto rispetto ai due compagni sopracitati. Altri calciatori che potrebbero generare una plusvalenza sono quelli arrivati ​​a costo zero . Per questo motivo sono tante le voci su una possibile partenza di Christensen o anche di Kessié. Sarebbero due addii pesanti ma che aiuterebbero molto ad alleggerire il tetto salariale.

Insomma, grandi mosse in uscita per il Barcellona. Servono soldi per sopravvivere e per riportare a casa un certo Messi, vera e unica prorità del momento.