Barcellona campione di Liga, Tebas: “Vinto campionato più difficile ed emozionante al mondo”

Le parole del presidente della Liga per complimentarsi con i neo campioni di Spagna blaugrana, matematicamente vincitori del torneo.

Javier Tebas , presidente della Liga, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter , ha voluto fare i complimenti al Barcellona per aver vinto il campionato spagnolo . Infatti, i blaugrana hanno trionfato contro l'Espanyol nel derby portandosi a casa matematicamente la prima posizione nel torneo.

ELOGIO - Il numero uno del massimo campionato iberico ha voluto elogiare l'operato dei catalani sottolineando anche l'importanza di un torneo competitivo come quello presente in Spagna di cui Tebas, appunto, è presidente: "Congratulazioni al Barcellona per la sua meritata vittoria nella stagione 2022-2023 de LaLiga, la competizione più impegnativa ed emozionante del mondo! La vittoria del Barça è una grande testimonianza del suo spirito competitivo e della qualità del gioco. Ben fatto, campioni!".