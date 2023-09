Barcellona, Deco rivela: “C’è un nuovo ruolo per Bojan. E il rinnovo di Xavi…”

Ha parlato a ruota libera Deco, direttore dell'area calcio del Barcellona. In una conferenza stampa, il portoghese ha spiegato i progetti per il futuro del Barcellona. Per esempio, il nuovo ruolo di Bojan Krkric: l'ex giocatore blaugrana, cresciuto nella Masia e subito investito dell'appellativo del "nuovo Messi" sarà coordinatore per l'area calcio. In particolare, come spiega Deco, "si occuperà dei calciatori ceduti in prestito, qualcosa su cui ci siamo a lungo interrogati con Xavi, intuendo di aver molto sbagliato negli ultimi anni. Con Bojan li seguiremo nel migliore dei modi". Bojan farà anche parte della commissione sportiva del club assieme allo stesso Deco e al presidente Joan Laporta.