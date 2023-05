Barcellona, difesa di ferro per Xavi: può superare il record de La Liga

Contro il Celta Vigo ultima occasione per raggiungere record di porta inviolata e quota 91 punti per il Barça

Una stagione strepitosa quella condotta dalla squadra di Xavi, conquistando e gestendo un primato in classifica che è poi valso il titolo de La Liga. Il Barcellona è dunque tornato campione di Spagna quattro anni dopo l'ultima volta e ciò è grazie al gioco attribuito dal proprio tecnico: da urlo dalla linea di centrocampo in su - tipico dei colori blaugrana - ma un attenzione scrupolosa assegnata alla zona difensiva. Ne è valso un clamoroso record da parte dei difensori, ma anche e soprattutto dal portiere, di Marc-André ter Stegen, che contro il Mallorca ha centrato la 26esima porta inviolata in questo campionato.

Ciò significa che per 26 occasioni, o meglio partite, l'estremo difensore tedesco non ha subito nemmeno un gol. Un dato incredibile, che riscrive la storia del calcio spagnolo. Si, perché il Barcellona di Xavi ha così eguagliato un record risalente al lontano 1993/94 ed appartenente al Deportivo La Coruna. Ora però i blaugrana hanno tra le mani la possibilità di piazzarsi un gradino sopra e vivere questo traguardo da solitari. Serve un'altra grande prestazione degli uomini di Xavi contro il prossimo ed ultimo avversario stagionale, il Celta Vigo, per la 38esima giornata in scena domenica 4 giugno. Peraltro, in caso di vittoria, il Barça raggiungerebbe quota 91 punti.