Barcellona, Ferran Torres sceglie il numero 19 “di Aguero”…

Novità in casa blaugrana col nuovo acquisto spagnolo che ha scelto il numero di maglia

Sono state ore importantissime per il Barcellona sul fronte societario e del mercato. Infatti, dopo aver annunciato il rinnovo di contratto, con tanto di riduzione di ingaggio di Umtiti , ecco che è stato possibile annunciare ufficialmente e iscrivere nella lista della rosa anche il neo acquisto Ferran Torres .

Il 21enne attaccante spagnolo è diventato in questo modo un nuovo calciatore blaugrana e nelle scorse ore il club ha pure annunciato il numero di maglia da lui scelto per questa avventura in Catalogna. Attraverso un breve filmato pubblicato sui social, Ferran Torres mostra con orgoglio il numero 19 sulla t-shirt.