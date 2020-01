Barcellona, Griezmann: “Non so perché abbiamo perso. VAR? A volte è contro di te…”

Il Barcellona crolla sotto i colpi dell’Atletico Madrid in Supercoppa di Spagna. I Colchoneros passano in finale dove troveranno i rivali del Real Madrid. Dopo essere andati in vantaggio per 2- i blaugrana si sono fatti recuperare e superare dalle reti di Morata e Correa che hanno sigillato il 2-3 finale.

Al termine del match, tra i tanti delusi, anche l’ex Antoine Griezmann che ha commentato, come riporta AS la gara persa dai suoi: “Non posso dire esattamente perché abbiamo perso, non so spiegare i nostri errori. L’Atletico ha giocato in modo più energico e questo lo ha portato loro la vittoria”, ha ammesso il francese. “Ora dobbiamo analizzare questa partita e andare avanti. La VAR ci ha annullato due reti? Questo sistema è progettato per aiutare il calcio. A volte aiuta, a volte gioca contro di te. Ma la VAR c’è e non c’è modo di evitarlo“, ha concluso l’attaccante. Griezmann era il grande ex della partita e ha segnato anche una rete alla squadra che lo ha visto protagonista sino alla scorsa estate del 2019 e con la quale ha vinto Europa League, Supercoppa Europea e una Supercoppa di Spagna.