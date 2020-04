Barcellona, il candidato alla presidenza avverte: “Club a rischio fallimento”

In casa Barcellona è caos. Il consiglio di amministrazione è in subbuglio dopo le dimissioni di sei dirigenti e il tutto va ad unirsi ad una profonda incertezza sanitaria. Ma a gettare benzina sul fuoco è la lettera di Victor Font, candidato alla prossima presidenza del club.

FALLIMENTO – Secondo il dirigente il club sarebbe infatti a rischio fallimento: “Se i rischi erano grandi, ora sono diventati giganteschi. Siamo nel mezzo di una pandemia che ha fermato il pianeta e avrà effetti in tutti i settori della vita, anche nello sport. Allo stesso modo, per mesi abbiamo assistito a una vergognosa escalation di crepe nel comportamento istituzionale del club, un processo che è culminato in questi giorni con accuse e gravi rimproveri tra i membri del consiglio di amministrazione, oltre a sei improvvise dimissioni. Il risultato è il pericolo di una bancarotta economica e morale verso cui il club si sta muovendo. Game over”. Queste le parole riportate da SkySport.