Barcellona, il retroscena in allenamento: lite tra Messi e Ter Stegen

Clima non certo sereno in casa Barcellona. Dopo le dure parole di Lionel Messi nei confronti del direttore tecnico Eric Abidal, ecco la presa di posizione di Gerard Piqué dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re ad opera dell’Atletico Bilbao. Ma non sarebbe finita qua. Infatti, come riporta El Pais, i problemi tra le fila catalane non sarebbero finiti. Il giornale parla di una lite in allenamento ad inizio settimana tra La Pulce e il portiere Ter Stegen.

Secondo quanto si apprende Messi e il portiere tedesco avrebbero avuto un piccolo diverbio in seguito ad un’azione di gioco per la lotta su un pallone. Clima ad alta tensione, quindi, in casa Barcellona e le cose non sembrano essere destinate a migliorare, specie dopo il ko in Coppa.