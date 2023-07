Barcellona-Juventus annullata: una beffa da… 2 milioni di euro

Ai canali ufficiali blaugrana, anche le parole del patron Laporta, rammaricato per l'accaduto: "Il calcio a volte ci sorprende con queste situazioni che cambiano i piani, avevamo molta voglia di giocare da campioni di Spagna ed è stato un colpo duro, soprattutto per i ragazzi colpiti da questo problema intestinale. Avevamo voglia di giocare a San Francisco contro la Juve, ma per cause di forza maggiore non abbiamo potuto giocare. La gara è sospesa e non abbiamo più date per giocare, speriamo di compensare in qualche maniera e non possiamo fare altro che accettare la situazione".