Barcellona k.o. contro il Bayern Monaco, Koeman: “Questi siamo ma giovani con futuro”

Netta sconfitta per i blaugrana contro i tedeschi

Tre a zero subito che non lascia scampo ad interpretazioni. Troppo forte il Bayern Monaco per questo Barcellona. I blaugrana sono stati sconfitti al Camp Now dai tedeschi nella prima giornata del girone E di Champions League. Al termine della sfida Ronald Koeman, allenatore dei catalani, ha commentato quanto accaduto durante il match e l'esito della partita.