Barcellona k.o. contro l’Almeria, Xavi: “Peggior partita nel peggior momento”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha commentato la sconfitta contro l’Almeria in Liga che è costata ai blaugrana il mancato allungo in campionato sui rivali del Real Madrid che aveva pareggiato contro l'Atletico il giorno prima.

Una partita che il mister dei catalani non ha timore a catalogare come la peggiore sfida fin qui disputata dai suoi. Marcaha ripreso le dichiarazioni del tecnico: "È la peggior partita della stagione, sia in attacco che in difesa. Probabilmente la stanchezza si è fatta sentire (dall'Europa League ndr). Abbiamo fatto una brutta partita. Sono arrabbiato perché avevamo l'opportunità per avere un vantaggio di 10 punti. Siamo delusi e ora dobbiamo cercare soluzioni, perché sta arrivando la fase decisiva della Liga e della Coppa e non possiamo più permetterci di sbagliare".