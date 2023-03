Barcellona, Kessie convince e in Spagna lo esaltano: “Ecco il ‘Presidente'”

Dopo la semifinale d'andata di Coppa de Re tra Real Madrid e Barcellona vinta dai bluagrana è Franck Kessie a prendersi la scena. Non solo per aver propiziato l'autorete di Militao decisiva nel risultato ma anche per le sue statistiche importanti nel match.

Una prestazione che Sport.es ha esaltato così: "Impiegato nella posizione di interno sinistro, Franck Kessie ha conseguito il dottorato al Bernabéu: non sarà mai uno di quei centrocampisti dal piede delicato sfornati da La Masia, ma la sua capacità di coprire il campo, lavorare sotto traccia e fornire muscoli e solidità sono stati un vero balsamo per il Barça. Ma non solo: Kessie ha partecipato all'azione del gol. Si è inserito bene, ha calciato e il suo tiro è stato deviato in rete da Militao. A Milano lo chiamavano 'presidente' e i tifosi del Barcellona cominciano a capire il perché. L'ivoriano ha giocato una partita completa: ha chiuso con il 91 per cento di passaggi riusciti, otto duelli vinti e un cartellino giallo".