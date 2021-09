Barcellona, Koeman ha le ore contate: 4 partite per la conferma. Altrimenti…

Il tecnico olandese è sulla graticola

Rumors di tempesta in casa Barcellona. Dopo il pesante k.o. in Champions League contro il Bayern Monaco, il tecnico Ronald Koeman potrebbe essere seriamente a rischio. Come riferiscono diversi media spagnoli tra cui Cuatro, il mister deve convincere la dirigenza nelle prossime uscite.

Dopo la sconfitta in Coppa, infatti, si era parlato di una riunione d'urgenza tra il presidente Laporta e gli altri dirigenti del club per analizzare quanto accaduto nella gara ma anche per parlare del futuro del mister. Da quanto si apprende, le prossime 4 partite del Barcellona saranno decisive per decidere il futuro di Koeman.

A settembre, i catalani giocheranno contro Granada, Cadice e Levante nel campionato spagnolo, e contro il Benfica in Champions League. Se la squadra non dovesse ottenere risultati positivi, Laporta potrebbe optare per il licenziamento.

Il contratto dell'attuale mister è in scadenza a giugno 2022 cosa che potrebbe "agevolare" l'eventuale decisione delle parti di separarsi.