Barcellona, Laporta ancora su Dembelé: “Per me è meglio di Mbappé”

Il presidente blaugrana si coccola l'esterno offensivo

Non solo il rinnovo di contratto e le discussioni per andare avanti insieme. In casa Barcellona il patron Joan Laporta non si tira indietro in quanto a complimenti per i suoi giocatori. Sono arrivate, infatti, parole importanti per Ousmane Dembelé. Il presidente blaugrana intervistato nel corso del programma Els Matins su TV3 ha dichiarato: "È un giocatore che mi entusiasma, per me è meglio di Mbappé e mi piacerebbe molto che restasse".