Barcellona, Laporta: “Potevamo vendere De Jong a 100 milioni, ma…”

TRASFERIMENTO FALLITO: Ne abbiamo parlato a lungo quest'estate. De Jong non era contento del suo impiego a Barcellona e il Manchester United spingeva forte. Gli inglesi avevano messo sul piatto una somma importante che alla fine non ha convinto il Barça. Il motivo lo ha rivelato Laporta con queste parole: "Si, è vero. Abbiamo avuto la valida possibilità di venderlo per un'offerta da oltre 100 milioni di euro. Ma abbiamo rifiutato. Il motivo? Abbiamo deciso che Frenkie potesse diventare un giocatore chiave della nostra squadra". E così sarebbe stato se il centrocampista di origini olandesi non si fosse fatto male alla caviglia contro il Mallorca, partita dalla quale manca all'appello di Xavi. Ma per il Barça è una pedina importante ed è pronto ad attenderlo.