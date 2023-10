Barcellona, Laporta: “Tre anni fa avremmo dovuto dichiarare bancarotta”

Il Barcellona continua il suo lavoro per ripianare la disastrosa situazione economica (debiti per 1,2 miliardi di euro) in cui riversa da diversi anni. Il club blaugrana, che sta anche procedendo con il rinnovamento del Camp Nou, ha tenuto un'assemblea dei soci in cui ha preso la parole anche Joan Laporta. Il presidente del Barcellona ha così commentato: "Quando siamo arrivati, i primi tre mesi del nostro mandato coincisero con la fine della stagione 2020-2021. Quello che abbiamo fatto è stato ottimizzare i nostri sforzi per salvare il club. Salvarlo dall’essere messa in ginocchio. C’erano debiti per 1,3 miliardi di euro e la maggior parte del debito era a breve termine. C’era un patrimonio netto negativo di 455 milioni di euro. In qualsiasi azienda privata avrebbero avviato una procedura di bancarotta. Abbiamo preso decisioni coraggiose e abbiamo salvato il club dalla tragedia".