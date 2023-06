Barcellona, Lewandowski: “Giocare con Messi molto semplice e se torna…”

Il ritorno di Lionel Messi al Barcellona è il desiderio dei tifosi del club catalano. Una notizia che tutti attendono e che sperano di vedere, a discapito di un approdo in America o Arabia Saudita. A dire la sua ci ha pensato anche Robert Lewandowski , il quale si è fermato un attimo a pensare... "Ma io con Messi come giocherei?": "Dobbiamo aspettare e vedere se Leo torna veramente al Barcellona - ha esordito l'attaccante in un'intervista a TVE -. Spero che lo faccia".

"Sicuramente qualcosa di più concreto si saprà nei prossimi giorni, ma io non ho dubbi: giocare con lui ti rende il tutto più semplice. Si, perché Leo può giocare in qualsiasi posizione del campo, e fare male in qualsiasi momento della partita. Tutti lo vorrebbero in squadra" ha dichiarato Robert Lewandowski. Beh, dalle parole dell'attaccante si riesce tranquillamente a percepirne l'adrenalina. La possibilità di poter dividere lo spogliatoio con Messi, ma anche la posizione in campo, non lo fa dormire la notte: "Leo non è solo una leggenda del Barcellona, ​​ma è stato l' unico in grado di cambiare una società. Sarebbe fantastico se tornasse".