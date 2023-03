Barcellona, Lewandowski: “Oggi il tiki-taka non funzionerebbe. Sul mio futuro…”

BARCELLONA - "Il DNA di questa squadra è cercare sempre il bel gioco, ma il calcio cambia e dobbiamo adattarci", ha esordito Lewandowski. "Dieci anni fa il loro gioco non funzionava allo stesso modo di adesso, forse il tiki-taka oggi non funzionerebbe. Nel calcio non è facile cambiare le cose. Non bastano una settimana o un mese, bisogna essere pazienti, ma siamo sulla buona strada. Dobbiamo credere che tutto sia possibile, quindi vincere Coppa e LaLiga, ma è ancora presto. In Champions gli infortuni ci hanno complicato le cose, abbiamo una squadra molto giovane ed è stata un'esperienza per tutti. Piccoli errori si pagano a caro prezzo a volte. Se vuoi vincere in Europa non devi commettere certi errori".