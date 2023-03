In Francia Verratti e Psg criticati: “La vergogna d’Europa. Torni a Pescara”

Dopo il flop in Champions League, l'italiano e tutto il club francese nel mirino della critica.

Redazione ITASportPress

L'ennesima delusione in Champions League per il Paris Saint-Germain ha generato aspre critiche. In modo particolare ha fatto scalpore la prestazione di Marco Verratti che contro il Bayern Monaco non ha certo giocato la sua miglior gara in carriera.

L'italiano si è fatto rubare palla in occasione della prima rete dei tedeschi che ha dato il là al passaggio del turno da parte dei bavaresi. Daniel Riolo, su RMC Sport, si è espresso in modo decisamente negativo verso Verratti e in generale verso tutto il Psg considerato "la vergogna d'Europa".

"Quando sei un tifoso del Psg è giusto in questi momenti parlare e dire le cose. Esplodere ad un certo punto. Bisogna fare un debrifing di tutto. Ormai questo club è diventato la vergogna d'Europa", ha detto il giornalista.

Ancora peggiori le frasi su Verratti: "Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare i suoi spiedini, passeggiare in riva al mare, bere i suoi shot, fumare le sue sigarette. Lo dico da anni. Non so nemmeno se potrebbe essere titolare nella squadra di mio figlio. Secondo me è un giocatore da strada".