Barcellona, stoccata a Tebas: “Sciocco se non ci aiuta a riprendere Messi”

Il Barcellona vuole ritrovare Lionel Messi e il fantasista argentino sembrerebbe essere pronto a riaprire la porta a un suo ritorno in blaugrana, forse anche per chiudere la carriera. Un tema che resta in primo piano anche sui media spagnoli. Nella giornata di ieri, però, le parole del presidente della Liga Javier Tebas avevano escluso tale ipotesi a causa dei conti economici del club, che non rispetterebbero i parametri del Fair Play Finanziario spagnolo.