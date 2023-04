Barcellona non accetta comportamento Raphinha e valuta la cessione

Sono guai per Raphinha, il quale non è particolarmente gradito da dirigenza e allenatore del Barcellona. Il tutto avrebbe a che fare con il comportamento dello stesso giocatore, spesso irrispettoso nei confronti dei compagni e volto all'individualismo. L'ultima scenata ha avuto luogo nella scorsa partita di campionato contro il Getafe, quando il brasiliano è stato chiamato ai box all'87'. Rabbia e addirittura un pugno scagliato contro la panchina, comportamento non giustificabile per Xavi.