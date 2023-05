Barcellona, “pace fatta” con De Jong ora tentativi di rinnovo

Ma questa volta si procederà in maniera differente. I blaugrana non proveranno a vendere i migliori giocatori per rientrare nei costi, ma tenteranno di diminuirne le spese. Per cui, vuoi restare al Barça? Riduci l'ingaggio o vai via. E Frenkie De Jong - secondo quanto rivelato da Sport - avrebbe accettato tali condizioni. L'olandese ha un contratto con scadenza a lungo termine, a giugno 2026, ma secondo la fonte le parti si incontreranno presto per ridiscuterne. Un ritocco all'ingaggio, come il Barcellona spera di poter fare per altri top come Ter Stegen.