Barcellona, problema alla caviglia per Lewandowski. Rischia lungo stop

Brutte notizie per il Barcellona che rischia di perdere per un lungo periodo Robert Lewandowski. L'attaccante ha riscontrato un problema nella recente sfida di Champions League contro il Porto ed è quindi stato costretto a lasciare il campo alla mezz'ora di gioco. All'indomani della sfida, gli esami hanno confermato una "distorsione del legamento sinistro della caviglia. È fuori uso, i tempi del suo ritorno saranno noti nel corso del recupero" si legge nel comunicato ufficiale del club. Le condizioni non sono per nulla confortanti e certamente non delle migliori. Il polacco rischia un lungo stop di oltre un mese, dove salterà sicuramente il Clasico contro il Real Madrid. La speranza è di rivederlo in campo per la trasferta Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk in programma per il 7 di novembre.