Barcellona, Setien: “Se vincessimo Liga senza giocare non farei festa. Neymar o Lautaro Martinez? Direi tutti e due…”

Quique Setien conferma il suo pensiero in merito alla ripresa della Liga e la possibile vittoria assegnata a tavolino in caso di stop definitivo al campionato. Il tecnico del Barcellona ha parlato a El Larguero su Cadena SER esplorando anche alcune ipotesi di mercato che potrebbero interessare anche a squadre italiane…

TITOLO – Fermo nel suo ideale, Setien ha dichiarato: “Se non si torna a giocare, ovviamente la cosa più logica sarebbe dare il titolo al Barça, ma non mi piacerebbe essere campione così e non festeggerei la Liga”, ha ammesso il tecnico. E sulla Coppa: “La Champions? Ci sono 8 squadre che possono vincerla. Ora che non c’è il Liverpool tutti possono provare a farcela”.

MERCATO – “È un grande calciatore e a tutti piacerebbe allenare i migliori, ma sappiamo che costa tanto e che non è facile prenderlo. Lautaro Martinez da noi al Barcellona? Non penso al futuro, ma al presente anche perché al momento l’incertezza è più grande del solito. Chi sceglierei tra lui e Neymar? Entrambi perché sono ottimi calciatori. Coutinho via? È un grandissimo giocatore e mi è sempre piaciuto, però è presto per parlarne, è un giocatore di proprietà del Barça, vedremo”, ha concluso Setien.