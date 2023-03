Barcellona, Xavi: “Spero stare qui come Ferguson al Manchester United”

Le parole del mister blaugrana tra presente e futuro.

Presente e futuro del Barcellona. Almeno questo si augura per la sua carriera mister Xavi. Intervenuto a margine della conferenza stampa in vista della gara odierna della squadra blaugrana in Liga contro l'Atletico Bilbao, l'ex storico centrocampista spagnolo ha parlato di cosa gli piacerebbe in chiave futura. "Penso che sia difficile essere come Ferguson, ma spero di essere come lui qui a Barcellona", ha detto.

"Sono molto grato al presidente, mi dice che è soddisfatto del nostro lavoro. Il presidente è impegnato con il club e gli siamo grati per questo. Spero che rimanga per molti anni. Noi dipendiamo dai risultati. Ora non è il momento di parlare di rinnovo del mio accordo: ho un altro anno di contratto comunque".

Successivamente c'è stato anche un passaggio sul caso Negreira e gli arbitri: "Non so cosa stiano cercando. Io sono concentrato sui giocatori, sul gioco, sulle partite. Quello che sta accadendo non ci destabilizzerà. Non so se il Real si senta danneggiato o meno, è una domanda che dovete fare a loro", ha detto Xavi concentrandosi solo sul campo.