Battuti anche Ancelotti e Guardiola, ecco chi è il tecnico più vincente del 2023

Incredibile ma vero, né Carlo Ancelotti né Pep Guardiola guidano la classifica degli allenatori più vincenti del 2023. Ad anno ancora non concluso, i due tecnici di Real Madrid e Manchester City hanno si collezionato tante vittorie ma c'è stato qualcuno in grado di fare addirittura meglio. Ci spostiamo dall'Europa all'Arabia Saudita, dove in testa alla speciale classifica vi è proprio Luis Castro. L'allenatore dell'Al Nassr, club in cui milita Cristiano Ronaldo, ha già vinto la Coppa dei Campioni araba per club ed è secondo in campionato. Complessivamente, e aggiungendo anche le vittorie collezionate in precedenza col Botafogo, il tecnico ha collezionato un totale di 46 successi in 64 partite. Dunque è momentaneamente il più vincente dell'annata. A completare il podio Marcelo Koller dell'Al Ahly (40 vittorie in 52 partite) e proprio Pep Guardiola con il Manchester City (40 vittorie in 55 partite). Solo ottavo posto per Carlo Ancelotti.