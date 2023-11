Bayer Leverkusen, la smentita: nessuna clausola pro Real per Xabi Alonso

CLAUSOLA: Questa, secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto liberare l'allenatore spagnolo a parametro zero in caso di interesse da parte di top club europei quali Real Madrid, Bayern Monaco e Liverpool. Ma non sarà così. La smentita è arrivata dal CEO del club tedesco Fernando Carro, in un'intervista e Soccerex: "Non c'è nessuna clausola, ma non sarebbe nemmeno necessaria. Abbiamo un ottimo rapporto con Xabi e non costringeremo nessuno a restare". Poi, quasi rivolgendosi allo stesso allenatore: "Se vorrà andare via in futuro, sa che ci sarà spazio per una conversazione. Ma spero che non si presenti questa possibilità nemmeno, sarebbe bello averlo qui a Leverkusen ancora per un pò". Giustamente il Bayer spera di poter contare ancora per molto su Xabi Alonso, capace di collezionare 16 vittorie in 17 partite di campionato.