Bayern batte l’Hertha 2-0 e torna in vetta alla classifica

Al Bayern dopo la bufera per la perquisizione in sede per riciclaggio, oggi è tempo di sorridere. I bavaresi infatti hanno battuto 2-0 l'Hertha con le reti nel finale di Gnabry e Coman e sono tornati al comando della classifica di un punto sul Borussia Dortmund che venerdì sera è stato fermato dal Bochum. Gara non facile per la squadra di Tuchel che ha faticato ad abbattere il muro dei capitolini. Sicuramente non una brillante partita dei padroni di casa che senza una punta di ruolo hanno provato a scardinare l'attenta difesa dell'Hertha poi capitolata su colpo di testa di Gnabry e la rete di Coman con un bellissimo inserimento su assist di Kimmich.