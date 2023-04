Tuchel: “Bayern situazione complicata, ci muoveremo gradualmente”

Tra pugni e risultati che non arrivano, la situazione in casa Bayern Monaco è tutt'altro che tranquilla. Un malumore che il club si trascina sin da inizio anno, innalzandosi come una parabola nel corso della stagione, per poi culminare nell'approdo di Thomas Tuchel e successiva eliminazione in Champions. Consapevole della criticità della situazione, il tecnico ex Chelsea ha preferito abbassare le ali: "La situazione del Bayern è davvero complicata, ma abbiamo ancora qualche speranza. Ora dobbiamo ridurre il livello di aspettativa in modo da non sperare che la situazione cambi all'istante".