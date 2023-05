Bayern, Coman fa la storia: dodicesimo campionato vinto di fila

Sembrava dovesse interrompersi la lunga scia di scudetti consecutivi per Kingley Coman attaccante del Bayern. Invece a sorpresa i bavaresi grazie alla vittoria sul Colonia all'89' e al pareggio interno del Borussia Dortmund contro il Mainz, hanno vinto la Bundesliga. Per il francese autore oggi del gol del vantaggio nel primo tempo, la rete di Musiala, gli ha permesso di mettere in bacheca il dodicesimo campionato vinto in undici tornei giocati da professionista. Incredibile ma vero, il suo palmarès vede 2 Ligue 1 col Paris Saint-Germain (2013 e 2014), una Serie A con la Juventus (2015) e otto Bundesliga (2016-2023). Palmares ricchissimo per il numero 11 oltre ai 12 campionati: una Coppa Italia e una Supercoppa italiana nel 2015 con la Juve, tre Coppe di Germania (2016, 2019, 2020), sei Supercoppe tedesche (2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022), una Champions League nel 2020, decisa dal suo gol in finale e un Mondiale per club.