Bayern, Kane: “Non sono venuto in vacanza a Monaco”

Esordio pessimo del Bayern in questa stagione che riporta al 1992 quando i tedeschi iniziarono così male. Ieri la squadra di mister Tuchel è stata battuta dal Lipsia per 3-0 nella sfida che assegnava la Supercoppa tedesca. Ha esordito in maglia biancorossa l'attaccante Harry Kane che non ha toccato palla nei minuti in campo. Oggi l'inglese ha parlato in conferenza stampa della partita e anche dell'ambientamento a Monaco di Baviera. “Mi è dispiaciuto perdere così ma siamo all'inizio della stagione. Sono sicuro che ci rifaremo presto già con il Werder Brema in campionato. Voglio imparare il tedesco e immergermi nella cultura del paese. Ho intenzione di fare 1-2 lezioni ogni settimana. Sarà difficile, ma sono pronto. Due giorni fa ero seduto a Londra e non sapevo come sarebbero andate le cose. Chi pensa che sono qui in vacanza si sbaglia. Mia moglie Kate ha approvato la mia scelta di trasferirmi in Germania. Le importa della mia carriera e di me, vuole che io sia felice. Abbiamo preso la decisione di trasferirci insieme" spiega Kane.