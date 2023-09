Bayern, Kane primo attaccante a segnare 7 gol nelle prime cinque gare

Oggi il Bayern ha sconfitto in casa il Bochum con il punteggio di 7-0 nella partita del quinto turno della Bundesliga, e l'attaccante Harry Kane ha segnato tre gol e fornito 2 assist. Gli altri gol di oggi sono di Eric Choupo-Moting, Matthijs De Ligt, Leroy Sane e Mathis Tell. Così l'inglese ha stabilito un record storico diventando l'attaccante del Bayern che nelle prime cinque partite ha realizzato più gol, ben 7. Gerd Mueller (1965), Miroslav Klose (2007) e Mario Mandzukic (2012), hanno segnato cinque volte nelle prime cinque partite. “Sono felice di fare la mia parte e spero che di triplette ce ne saranno molte altre a venire. Fin qui tutto bene”, ha detto Kane che è stato acquistato dal Bayern dal Tottenham nell'estate per 100 milioni di euro.