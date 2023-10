Bayern, Kane supera record di Haaland

Una giornata che non dimenticherà mai Harry Kane. L'attaccante inglese si è reso grande protagonista nella vittoria del Bayern Monaco contro il Darmstadt con una splendida tripletta che ha contribuito al risultato finale di 8-0 per i bavaresi. Uno quello che ha fatto il giro del mondo, cioè il gol da oltre centrocampo. Ma non solo. Con queste ultime tre reti segnate, l'ex Tottenham ha ufficialmente siglato 12 gol nelle prime nove partite di Bundesliga. Impatto da urlo. Un record che prima apparteneva a niente di meno che Erling Haaland, il quale era riuscito a segnate tanti gol ad inizio stagione durante la sua permanenza al Borussia Dortmund. Nonostante tutto, però, Kane non è ancora il capocannoniere del campionato tedesco con il primato che è ancora occupato da Serhou Guirassy. L'attaccante francese, naturalizzato guineano, gioca per lo Stoccarda e finora ha collezionato un bottino di ben 14 gol. Due in più rispetto l'inglese.