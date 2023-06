Bayern, Kim a Monaco arriva con… due anni di età meno

Il Bayern Monaco ha acquistato dal Napoli Kim Min-Jae, pagando la clausola di 50 milioni presente nel suo contratto. Ma c'è una curiosità che riguarda l'età dell'ex difensore partenopeo. Il calciatore coreano è nato il 15 novembre 1996 quindi ha 26 anni e tra pochi mesi ne compirà 27. In patria però, fino all’altro giorno, per tutti i compatrioti di anni ne aveva 28. Nessun tunnel spazio-temporale e nessun errore di qualche impiegato dell’anagrafe distratto. E nemmeno un tentativo di ‘barare’ per risultato più attraente nei confronti del mercato europeo. E’, o meglio era, semplicemente la legge coreana a prevedere questo. Come riporta serieanews.com questo è frutto di una consuetudine in vigore nella penisola coreane, che fino a qualche giorno fa era una vera e propria legge dello stato, di contare gli anni dal primo gennaio dell’anno di concepimento. In parole povere, Kim che di anni ne ha 26, avrebbe avuto un anno a partire dal momento della nascita e due dal 1 gennaio 1997. Insomma, si potrebbe dire che Kim, ma qualsiasi sud coreano fino a qualche giorno fa, era nato già “vecchio”. Di conseguenza, molti sudcoreani ora hanno generalmente uno o due anni in meno. Il Bayern beneficia di questa legge.