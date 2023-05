Bayern, Maier: “Con Kahn società indegna. Comportamento disumano e non di questo club”

Sepp Maier, campione del mondo nel 1974 e leggenda del Bayern Monaco, ha criticato la squadra di Tuchel dopo la vittoria del campionato giunta dopo il "suicidio" sportivo del Borussia Dortmund. L'ex portiere a Sport1.de ha detto: "Questo non è più il mio Bayern. Non capisco il divorzio così forte con Oliver Kahn. Questa storia ha un retrogusto amaro. Non si fa così, non importa cosa sia successo lì", ha detto il 79enne. Su Kahn e Salihamidzic ancora Maier. "Non se lo meritavano, tutto fatto con pessimo stile. I due hanno fatto tanto per il Bayern, sono delle leggende. Sta diventando sempre più disumano il calcio e quello fatto a Brazzo e Oli è disumano. Non è degno del Bayern agire così. Se i signori l'avessero fatto una settimana dopo, per me sarebbe andato bene ma non durante la celebrazione".