Bayern Monaco, Flick ci ripensa: “Non dormo dopo eliminazione dalla Champions”

Il tecnico ancora scosso dopo l'addio al torneo

Fa ancora male in casa Bayern Monaco la prematura uscita dalla Champions League ai quarti di finale. Il doppio confronto col Psg ha lasciato brutte sensazioni a giocatori e allenatore. La conferma è arrivata dalle parole di Hansi Flick , mister dei bavaresi, che come riporta L'Equipe ha rivelato di non dormire bene la notte a causa dell'eliminazione dal torneo.

Non fa giri di parole Hansi Flick a proposito del suo stato d'animo in questi giorni successivi all'eliminazione dalla Champions League: "Non puoi dimenticare un'eliminazione dalla Champions League così velocemente", ha ammesso il tecnico campione in carica del torneo. "Non dormi molto bene ... I miei occhi lo possono confermare. Sembro rilassato? Forse è perché dobbiamo andare avanti, pensare al futuro. Abbiamo tre partite importanti e difficili in arrivo e il nostro obiettivo resta vincere il campionato.