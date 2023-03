Bayern Monaco, Goretzka: “Man. City più forte in Champions? Possono dirlo anche di noi”

Dopo la pausa per le Nazionali, i giocatori stanno tornando piano piano nei rispettivi club. Anche Leon Goretzka è pronto a rituffarsi nell'ambiente Bayern Monaco dove è arrivato Thomas Tuchel. Alla Bild, il tedesco ha parlato della situazione del club anche in vista del doppio impegno di Champions League che metterà i bavaresi contro il Manchester City nei quarti del torneo.

Si parte dal cambio di allenatore: "Purtroppo non ho ancora visto Thomas Tuchel. Tutti conosciamo e apprezziamo i suoi successi, apprezziamo molto la sua esperienza. La pressione sul Bayern è sempre alta. Certo, questa situazione aumenterà ancora in vista delle partite, su questo non ci sono dubbi. Noi come squadra dobbiamo pensare al campo".