Bayern Monaco, Kahn: “Ritorno col City? Ho vissuto cose incredibili nel calcio”

Non perde la fiducia il Bayern Monaco dopo la sconfitta maturata nella gara dei quarti di finale di Champions League per 3-0 contro il Manchester City. La conferma, oltre alle parole di De Ligt, è arrivata anche dal dirigente dei bavaresi Oliver Kahn che in occasione di un incontro con la squadra e tutto l'ambiente non si è dato per vinto in vista del ritorno mostrando, però, anche un importante focus sulla Bundesliga.