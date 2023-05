Bayern Monaco, Kahn spiega esonero Nagelsmann: “Credevamo in lui ma…”

Una stagione ben diversa dalle aspettative quella del Bayern Monaco che si è trovata a lottare "solo" per la Bundesliga. Diverse le vicende che hanno generato confusione in casa bavarese in questa annata. Una di queste l'esonero di mister Julian Nagelsmann di cui ha parlato alla Bild anche Oliver Kahn . L'amministratore del club tedesco ha avuto modo di difendere le proprie scelte, compresa appunto quella del cambio di guida tecnica.

NECESSITA' - "I risultati non erano quelli che ci aspettavamo. Avevamo dieci punti di vantaggio sul Dortmund in campionato: solo per questo motivo, la decisione è stata giusta", ha esordito Kahn. "Eravamo arrivati a un punto in cui bisognava agire. Quello di Julian Nagelsmann era un contratto a lungo termine, cosa che conferma quanto credevamo fermamente in lui. Poi le cose si sono evolute in modo diverso da come avevamo immaginato e bisognava prendere una decisione".