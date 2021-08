Bayern Monaco, la maglia per la Champions League evoca le Alpi

Presentata la divisa speciale che verrà indossata già in Supercoppa di Germania

Il Bayern Monaco ha svelato la maglia per la Champions League stagione 2021/22 e ha scelto di stupire unendo la tradizione bavarese con una mentalità moderna. La divisa è composta da una combinazione di bianco e blu dal design che evoca le montagne, richiamando il paesaggio nei dintorni di Monaco di Baviera. Il club, attraverso un post social con tanto di video, ha sottolineato l'innovazione ma al tempo stesso il legame col territorio e le radici della squadra più titolata di Germania. Il riferimento che spicca è quello alle Alpi bavaresi rappresentate non solo dal colore bianco ma anche dai disegni che le ricordano.

La divisa, disponibile nel negozio del club e sullo store Adidas, verrà indossata per la prima volta questa sera in occasione della partita di Supercoppa di Germania nel match in gara singola contro il Borussia Dortmund.