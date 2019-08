Bayern Monaco, Lewandowski rincara la dose: “Abbiamo bisogno di rinforzarci”

Qualche settimana fa aveva invitato la società a operare di più sul mercato, oggi la situazione non è cambiata. Parliamo di Robert Lewandowski, preoccupato per la campagna acquisti del Bayern Monaco: “Credo che abbiamo bisogno di tre nuovi giocatori – ha detto il bomber e capitano polacco ai microfoni del giornale tedesco Bild -. Abbiamo perso con la fine della stagione Ribery, Robben e James Rodriguez, e finora in quel reparto non sono arrivati degli innesti. Anche se dovesse arrivare Sané, non basterebbe: necessitiamo di un altro esterno d’attacco e una punta centrale”. Insomma, parole dure da parte della leggenda del club, che chiede nuovi titolari per affrontare al meglio la nuova stagione: “Abbiamo 13-14 titolari, sono troppo pochi, è complicato. Ci sono 50-60 partite da giocare, di cui molte in turni infrasettimanali. Il presidente Hoeness e il CEO Rummenigge conoscono le mie perplessità”.