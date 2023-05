Bayern Monaco-Lipsia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match di Bundesliga tra la prima e la terza della classifica. Bayern e Lipsia si sfideranno alle 18:30.

Redazione ITASportPress

Bayern Monaco-Lipsia big match di Bundesliga oggi sabato 20 maggio 2023. Le squadre si affronteranno alle 18:30 per la sfida del massimo campionato tedesco.

Bayern Monaco-Lipsia, le ultime In Germania è tempo di big match in campionato.Bayern Monaco e Lipsia, prima e terza della classifica, si daranno battaglia in campo.

I padroni di casa di Tuchel con 68 punti in vetta alla graduatoria si dovrebbero affidare a Sommer in porta. Mazraoui, Pavard, de Ligt e Cancelo in difesa. Kimmich e Goretzka a dirigere le operazioni in mezzo al campo. In attacco Sané, Musiala, Coman agirannio alle spalle di Gnabry.

Negli ospiti, terzi con 60 punti, si affideranno a Blaswich in porta difeso da Simakan, Orban, Gvardiol e Henrichs. Szoboszlai, Laimer, Haidara, Forsberg in mezzo. In avanti spazio a Werner e Nkunku.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bayern Monaco e Lipsia si giocherà, come detto, oggi sabato 20 maggio 2023 alle ore 18:30 per la 33esima giornata del massimo campionato tedesco.

La gara tra le due potenze della Bundesliga si potrà seguire in tv e in streaming. Per la precisione la sfida andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canali 201 e 213).

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio della gara:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Gnabry. Allenatore: Thomas Tuchel

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs; Szoboszlai, Laimer, Haidara, Forsberg; Werner, Nkunku. Allenatore: Marco Rose