Bayern Monaco, Matthaus duro con Kim: “Non è stato all’altezza”

Redazione ITASportPress

Nervi tesi nell'ambiente Bayern Monaco. In particolare, nel mirino della critica il reparto difensivo della squadra di Thomas Tuchel. Intervenuto su Sky90, Matthäus non ha risparmiato Kim Min-Jae, arrivato in estate dal Napoli tra enormi aspettative dopo la grande stagione in Italia. "Nulla contro il giocatore, ma non è ancora stato all'altezza delle aspettative che mi avevo su di lui visti i grandi temi che ha portato con sé dall'Italia. Minjae Kim non è ancora così avanti come speravamo ed è un fattore di incertezza per il Bayern" - sostiene l'ex Bayern Monaco. "Il Napoli ha un gioco diverso da quello del Bayer Monaco. Deve abituarsi alla Bundesliga" - ha concluso Matthäus sul calciatore ex Napoli.