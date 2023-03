Bayern Monaco, Muller ammira il Psg: “Unico avere in rosa i due più forti del mondo”

Thomas Muller accende la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il calciatore tedesco, nella sua rubrica "Müller-Mail", ha affrontato i temi caldi del match con particolare attenzione alla sfida contro Kylian Mbappé , stella dei parigini, che all'andata, al suo ingresso in campo, aveva messo grande paura alla difesa dei tedeschi.

"Quando è entrato in campo ha subito dimostrato le sue qualità. Ma non dovremmo perdere di vista la realtà: una delle sue azioni più pericolose è stata il gol in fuorigioco", ha detto Muller cercando di abbassare la tensione dei suoi verso il forte rivale. "Un giocatore come lui si trova sempre nel posto giusto per segnare. Ovviamente è un pericolo assoluto, forse attualmente il giocatore che fa più la differenza".