Bayern Monaco, Nagelsmann pensa a… Mbappé: “Upamecano ci aiuterà contro di lui”

Nel corso della conferenza stampa in vista del match contro lo Stoccarda, il tecnico del Bayern MonacoJulian Nagelsmann si è soffermato su Upamecano e Pavard ed in particolare ha dato uno sguardo ben preciso ai prossimi impegni del club tedesco. In modo specifico sulla sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e su cosa vorrà dire affrontare Kylian Mbappé, spauracchio numero uno.