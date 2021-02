Bayern Monaco, tegola Muller: positivo al Covid e niente finale del Mondiale per club

Niente finale del Mondiale per club per Thomas Muller. L’asso del Bayern Monaco non prenderà parte alla sfida contro il Tigres di quest’oggi perché risultato positivo al coronavirus. Brutte notizie quindi per i campionissimi tedeschi che dovranno fare a meno di uno dei pezzi pregiati della loro squadra a causa del Covid.

Come riporta Sky Germania, infatti, Muller è risultato positivo al Covid-19 in occasione dei tamponi effettuati alla vigilia del match. I bavaresi potranno comunque contare sulla vena realizzativa del bomber Lewandowski, oltre che dei talenti cristallini di Coman e Gnabry che dovrebbero completare il pacchetto avanzato dei tedeschi. Per il Bayern l’ennesima assenza dopo i problemi personali che hanno colpito Jerome Boateng.