Bayern Monaco, Tuchel insoddisfatto del mercato: “Siamo corti in difesa”

Thomas Tuchel non nasconde la propria insoddisfazione per quello che è stato il lavoro della dirigenza del Bayern Monaco in sede di calciomercato. In particolare, l'allenatore tedesco parla del reparto di difesa.

Redazione ITASportPress

Momento delicato in casa Bayern Monaco, alle prese con l'insoddisfazione dell'allenatore Thomas Tuchel riguardo al calciomercato svolto dalla società bavarese. Nonostante la terza vittoria di fila in Bundesliga (arrivata contro il Borussia Monchengladbach allo scadere, 1-2 il finale), l'allenatore tedesco è rimasto deluso dalla cessione di Benjamin Pavard, finito all'Inter nelle ultime ore di mercato. Oltre ad aver perso il difensore francese, Tuchel ha lamentato la mancata sostituzione del calciatore da parte della dirigenza. "Abbiamo perso un calciatore che sapeva interpretare due ruoli, attualmente siamo corti in difesa" - ha dichiarato l'allenatore delBayern Monaco dopo la sfida contro il Monchengladbach.